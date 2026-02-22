В Египте планируют повысить стоимость въездной визы с 1 марта

Власти Египта планируют с 1 марта повысить стоимость въездной визы для иностранных туристов с 25 до 30 долларов. Об этом сообщает издание Cairo 24 со ссылкой на документ Палаты туристических компаний и агентств страны.
По информации издания, повышение затронет туристов, прибывающих через аэропорты Каира и Хургады. Для гостей Шарм-эш-Шейха сохранится бесплатный 15-дневный «синайский штамп», однако при выезде за пределы региона потребуется оформить платную визу.
Как отмечается в публикации, увеличение сбора направлено на повышение качества туристических услуг и конкурентоспособности египетского направления. Официального объявления властей о повышении стоимости визы пока не опубликовано.
Ранее западные СМИ сообщали о снижении туристического потока в США. По данным The Guardian, часть европейских путешественников предпочитает выбирать альтернативные направления, включая страны Ближнего Востока и Азии, на фоне ужесточения въездных процедур и роста стоимости поездок.