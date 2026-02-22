Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Египте планируют повысить стоимость въездной визы с 1 марта

Власти Египта планируют с 1 марта повысить стоимость въездной визы для туристов с 25 до 30 долларов.

Источник: Аргументы и факты

Власти Египта планируют с 1 марта повысить стоимость въездной визы для иностранных туристов с 25 до 30 долларов. Об этом сообщает издание Cairo 24 со ссылкой на документ Палаты туристических компаний и агентств страны.

По информации издания, повышение затронет туристов, прибывающих через аэропорты Каира и Хургады. Для гостей Шарм-эш-Шейха сохранится бесплатный 15-дневный «синайский штамп», однако при выезде за пределы региона потребуется оформить платную визу.

Как отмечается в публикации, увеличение сбора направлено на повышение качества туристических услуг и конкурентоспособности египетского направления. Официального объявления властей о повышении стоимости визы пока не опубликовано.

Ранее западные СМИ сообщали о снижении туристического потока в США. По данным The Guardian, часть европейских путешественников предпочитает выбирать альтернативные направления, включая страны Ближнего Востока и Азии, на фоне ужесточения въездных процедур и роста стоимости поездок.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше