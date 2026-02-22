Умер Петрос Петросян, легендарный советский разведчик

После войны Петрос Петросян служил разведчиком и прославился на этом поприще. За выдающиеся заслуги он был удостоен более чем сотни наград, в том числе таких орденов как орден «Красной звезды», «Отечественной войны I степени» и других. А в 2014 году увидела свет го книга «Страницы из жизни разведчика».