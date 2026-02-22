В Ереване умер Петрос Петросян, легендарный советский разведчик и ветеран Великой Отечественной войны. Ему было 102 года. Об утрате сообщил в соцсети Русский дом в Армении.
«Ушел из жизни один из славных сынов армянского народа, ветеран Великой Отечественной войны, человек легендарной судьбы — “разведчик четырех континентов” Петрос Арташесович Петросян», — сообщает Русский дом.
Петросян вступил в ряды Красной Армии добровольцем в 1941 году, сразу после того, как закончил учебу в школе. На тот момент ему было 17 лет.
На фронте он сразу проявил мужество и исключительную стойкость.
«Командуя батареей артиллерийского дивизиона, он внес значительный вклад в освобождение Украины, Молдовы, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехословакии. В боях был трижды ранен, но каждый раз возвращался в строй, дойдя до самого Берлина», — рассказали в Русском доме.
После войны Петрос Петросян служил разведчиком и прославился на этом поприще. За выдающиеся заслуги он был удостоен более чем сотни наград, в том числе таких орденов как орден «Красной звезды», «Отечественной войны I степени» и других. А в 2014 году увидела свет го книга «Страницы из жизни разведчика».
