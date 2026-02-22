Считавшийся мертвым российский боец СВО очнулся в морге

Рочев предположил, что после потери сознания его пульс уже не прощупывался и его вместе со «Шмелем» отправили в морг. После того как Рочеву удалось прийти в себя, его перевезли в реанимацию в Севастополе. Сосед по палате помог ему связаться с женой и оказалось, что та «уже четыре дня его хоронила». Сам «Шмель», к сожалению, не выжил.