Считавшийся мертвым российский боец СВО очнулся в морге

Военный с позывным «Лис» Александр Рочев рассказал о том, как он получил серьезное ранение во время выполнения задания под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и как медики ошибочно решили, что он погиб.
По его словам, все произошло во время тяжелого сражения, в ходе которого перед ним и его товарищами была поставлена задача закрепиться на позиции и удерживать ее. Вместе с «Лисом» на задании были еще два военнослужащих с позывными «Танцор» и «Шмель». Рочев рассказал, что ВСУ вели очень плотный обстрел, из-за которого не удавалось сделать даже лишнего шага.
Когда группе удалось добраться до окопов, сначала «Шмель» получил ранение, затем между Рочевым и «Танцором» упал снаряд, который повредил обоим ноги.
— Спустя пару часов, наверное, пришли ребята, начали по одному нас вытаскивать… до машины на носилках доволокли… Теряю сознание, наверное. И все. Я потом просто просыпаюсь: какой-то стол металлический, стоит женщина, вроде бы со шлангом, поливает меня… Помню она кричит: «Доктор! Доктор!» — поделился боец в разговоре с РИА Новости.
Рочев предположил, что после потери сознания его пульс уже не прощупывался и его вместе со «Шмелем» отправили в морг. После того как Рочеву удалось прийти в себя, его перевезли в реанимацию в Севастополе. Сосед по палате помог ему связаться с женой и оказалось, что та «уже четыре дня его хоронила». Сам «Шмель», к сожалению, не выжил.
Рочев надеется вернуться на службу, а пока помогает медицинскому персоналу в санитарной части. За свое мужество и самоотверженность он был награжден медалями Жукова и «За отвагу».
Еще одна похожая история произошла до этого. Солдат российской армии из Якутии Дьулустаан Иванов получил ранение в зоне специальной военной операции на Украине. Медики решили, что мужчина мертв, но он внезапно очнулся, когда его уже везли в морг.