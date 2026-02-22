ХК «Ростов» проиграл «Торпедо-Горький» в домашнем матче со счетом 2:6

Лишь после этого ростовчане сумели поразить ворота соперника. На 26-й минуте Иван Смолев с передач Никиты Димитрова и Степана Урулина размочил счет — 5:1. А на 34-й минуте Егор Баланов (также с передачи Урулина) сократил отставание до трех шайб — 5:2. Однако развить успех не удалось.