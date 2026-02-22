ХК «Ростов» проиграл «Торпедо-Горький» в домашнем матче со счетом 2:6

В домашнем матче хоккейный клуб «Ростов» потерпел разгромное поражение от нижегородского «Торпедо-Горький». Встреча завершилась со счетом 2:6 в пользу гостей, которые фактически решили исход игры уже в первом периоде.
Гости уже на второй минуте открыли счет: Данил Ильин, оказавшись на дальней штанге, замкнул передачу партнеров. Спустя пять минут Роман Опалев мощным кистевым броском отправил шайбу в «девятку» — 2:0. А на 11-й минуте Кирилл Свищев после передачи Глеба Пугачева сделал счет 3:0.
Во втором периоде хозяева встречи продолжили пропускать шайбы. На 15-й минуте Матвей Уткин сделал счет 4:0, а в самом начале второй двадцатиминутки Денис Орлович-Грудков довел счет до разгромного — 5:0.
Лишь после этого ростовчане сумели поразить ворота соперника. На 26-й минуте Иван Смолев с передач Никиты Димитрова и Степана Урулина размочил счет — 5:1. А на 34-й минуте Егор Баланов (также с передачи Урулина) сократил отставание до трех шайб — 5:2. Однако развить успех не удалось.
Третий период прошел в напряженной борьбе, но голов пришлось ждать до самой концовки. На 59-й минуте Кирилл Свищев оформил дубль и установил окончательный счет матча — 6:2 в пользу «Торпедо-Горький».
Главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев после матча признал, что команда провалила стартовый отрезок.
— Потом во втором периоде выровняли игру, вроде, начали создавать моменты, голы забили. Могли еще забить. Были хорошие моменты. Вратарь соперника здорово сыграл, — добавил Григорий Пантелеев.
Подводя итог встречи, наставник ростовчан отметил:
— В принципе, второй и третий период играли достойно, но провалили полностью первый период, и потом уже просто не хватило сил сравнять. Ребята пытались, конечно… Не получилось.
