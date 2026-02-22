Скончался 102-летний советский разведчик, ветеран ВОВ Петрос Петросян

После войны Петросян работал разведчиком. С 1959 по 1972 год он выполнял задания на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и на американском континенте. Также занимался налаживанием связей между Арменией и диаспорой. В 2014 году вышла его книга «Страницы из жизни разведчика». Петрос Петросян был удостоен более 100 государственных наград. Среди них — ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги» и «За активные действия в разведке».