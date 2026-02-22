В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) убили командира роты 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) лейтенанта Бобоева. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации агентства, ранее офицера перевели со штабной должности на командование штурмовыми группами в район Волчанские Хуторы. Позднее он самовольно оставил часть.
— В Харькове его задержали сотрудники ТЦК, среди которых оказался его бывший подчиненный, который и нанес офицеру ранения, несовместимые с жизнью, — цитирует собеседника агентство.
В январе стало известно, что в Полтаве сотрудники ТЦК ворвались в туалет автозаправочной станции, выбили дверь и насильно мобилизовали прятавшегося там мужчину. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, которых военкомы тянули за руки.
Ранее немецкое издание Berliner Zeitung писало, что сотрудники одесских территориальных центров комплектования прибегают к избиению местных жителей, а полиция не препятствует этим действиям. По данным газеты, подобных случаев злоупотребления насчитываются десятки, но власти предпочитают их замалчивать, объясняя сообщения якобы российской пропагандой.