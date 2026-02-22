Сотрудники ТЦК в Харькове убили самовольно оставившего часть офицера ВСУ

В январе стало известно, что в Полтаве сотрудники ТЦК ворвались в туалет автозаправочной станции, выбили дверь и насильно мобилизовали прятавшегося там мужчину. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, которых военкомы тянули за руки.