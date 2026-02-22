Самое высокое в России чучело Масленицы сожгли в Подмосковье

Также арт-объект в форме большого сердца высотой 25 метров сожгли во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Для создания этого объекта использовали горбыль, лозу, тонкомер и палеты — материалы, которые уже не пригодны для других целей. Процесс сожжения «сердца» длился более часа.