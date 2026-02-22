Самое высокое в России чучело Масленицы сожгли в Подмосковье

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» сожгли самое большое чучело Масленицы. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России в социальной сети «ВКонтакте».
В ведомстве уточнили, что высота конструкции достигла 25,2 метра — это выше пятиэтажного здания. На ее создание ушло три недели, 800 метров бруса, 250 метров ткани, 28 метров узоров и 3 тонны сена.
Необычные чучела сжигают по всей стране. В Липецкой области сожгли на Масленицу чучело куклы Лабубу. Сожжение «зубастого монстра» стало центральным событием праздника в археологическом парке «Аргамач». До этого гостей развлекали катанием на лошадях и ватрушках, а также выступлениями местных коллективов.
Также арт-объект в форме большого сердца высотой 25 метров сожгли во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Для создания этого объекта использовали горбыль, лозу, тонкомер и палеты — материалы, которые уже не пригодны для других целей. Процесс сожжения «сердца» длился более часа.
А в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму в честь праздника испекли гигантский царь-блин. Его диаметр составил 3,5 метра, а собран он был более чем из 700 стандартных блинов.