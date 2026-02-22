В Мексике начались беспорядки после убийства главы наркокартеля Эль Менчо

В Мексике в ходе спецоперации сил безопасности был ликвидирован лидер одного из самых влиятельных наркокартелей страны — «Новое поколение Халиско». Речь идет о Немесио Осегере Сервантесе, более известном под прозвищем Эль Менчо. Об этом сообщает местная газета Milenio со ссылкой на источники в правительстве.
По данным издания, операция прошла 22 февраля в муниципалитете Тальпа-де-Альенде в штате Халиско. После гибели наркобарона члены картеля устроили массовые беспорядки. В как минимум шести штатах — Халиско, Мичоакан, Колима, Тамаулипас, Гуанахуато и Агуаскальентес — были перекрыты автомобильные трассы.
Сервантес считался одним из самых могущественных наркобаронов Мексики после ареста Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо. Под контролем его организации находились ключевые маршруты наркотрафика, а влияние картеля распространялось на десятки регионов страны.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки начали нести потери в операциях по борьбе с наркокартелями. Десантник с корабля Iwo Jima выпал за борт в районе Карибского бассейна и погиб.