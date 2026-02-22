В Мексике начались беспорядки после убийства главы наркокартеля Эль Менчо

В Мексике в ходе спецоперации сил безопасности был ликвидирован лидер одного из самых влиятельных наркокартелей страны — «Новое поколение Халиско». Речь идет о Немесио Осегере Сервантесе, более известном под прозвищем Эль Менчо. Об этом сообщает местная газета Milenio со ссылкой на источники в правительстве.