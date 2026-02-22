Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непряева посмеялась над «кражей» лыж во время марафона на Олимпиаде

Дарья Непряева, дисквалифицированная в женском марафоне на 50 км на Олимпийских играх, отреагировала на свою ситуацию с юмором.

Источник: Аргументы и факты

Российская лыжница Дарья Непряева, дисквалифицированная в женском марафоне на 50 км на Олимпийских играх, отреагировала на свою ситуацию с юмором.

Напомним, Непряева во время гонки на 50 км классическим стилем заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер. Российская спортсменка финишировала 11-й, но ее результат аннулировали.

Непряева разместила в соцсетях свою фотографию, закрыв лицо эмодзи клоуна, а также сопроводив публикацию звуком «воровская жизнь нелегкая».

Ранее лыжница поделилась переживаниями после инцидента с чужими лыжами, заявив, что после смены лыж ее охватили паника и чувство стыда.