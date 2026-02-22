Непряева посмеялась над «кражей» лыж во время марафона на Олимпиаде

Российская лыжница Дарья Непряева, дисквалифицированная в женском марафоне на 50 км на Олимпийских играх, отреагировала на свою ситуацию с юмором.
Напомним, Непряева во время гонки на 50 км классическим стилем заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер. Российская спортсменка финишировала 11-й, но ее результат аннулировали.
Непряева разместила в соцсетях свою фотографию, закрыв лицо эмодзи клоуна, а также сопроводив публикацию звуком «воровская жизнь нелегкая».
Ранее лыжница поделилась переживаниями после инцидента с чужими лыжами, заявив, что после смены лыж ее охватили паника и чувство стыда.