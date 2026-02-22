Нутрициолог Попкова: какао придаст сил и укрепит иммунитет в конце зимы

Практикующий нутрициолог Ирина Попкова посоветовала включить в свой рацион напиток, который поможет при сезонной усталости. А в конце зимы она ощущается особенно — иммунитет нуждается в особой поддержке.
Солнца все еще мало, запасы витаминов истощены, а сырая и ветреная погода создает идеальные условия для вирусов. В это время стоит отдавать предпочтение какао. Напиток работает как «умная» поддержка.
— Оно и согревает, и насыщает антиоксидантами, и мягко активирует защитные силы организма без резкой стимуляции, — объясняет эксперт в беседе с Газета.ru.
Но стоит тщательно выбирать какао, только в качественном сырье высокое количество цинка и железа, минералов для иммунных клеток.
Входящие в состав полифенолы снижают уровень воспаления в организме, минимизируют вред от окислительного стресса,
— Выбирайте какао-порошок без сахара в составе и шоколад для напитка с содержанием какао от 70%, — комментирует Попкова, отметив, что идеальный баланс горечи и пользы находится в диапазоне 75−85%.
К концу зимы рацион россиян становится более однообразным и содержит меньше овощей. Это чревато нехваткой витаминов и других полезных соединений. Восполнить их дефицит можно не только за счет фруктов, но и сезонных овощей: репа, редька, корневой сельдерей, квашеная и морская капуста, пишет RT.
В рационе также должны быть яблоки, апельсины, киви. Оранжевые плоды содержат витамин C и флавоноиды, необходимые для укрепления иммунитета, уменьшения воспалительных процессов и улучшения состояния сосудистой системы, сообщает 360.ru.