Нутрициолог Попкова: какао придаст сил и укрепит иммунитет в конце зимы

К концу зимы рацион россиян становится более однообразным и содержит меньше овощей. Это чревато нехваткой витаминов и других полезных соединений. Восполнить их дефицит можно не только за счет фруктов, но и сезонных овощей: репа, редька, корневой сельдерей, квашеная и морская капуста, пишет RT.