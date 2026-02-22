Врач, специалист по направлению «спортивная медицина» Шалва Цурцумия ответил, сколько шагов нужно пройти, чтобы сжечь 1 килограмм жировой ткани.
В среднем человек сжигает около 0,04 ккал на один шаг, все зависит от веса, роста, темпа и рельефа. В среднем человек с весом в 60 кг будет сжигать 30−35 ккал на 1 тыс. шагов. При весе в 80 кг этот показатель возрастет до 40−45 ккал.
А вот чтоб за месяц сжечь 1 кг жира только за счет ходьбы, то нужно набрать порядка 6000−7000 шагов ежедневно сверх обычной активности.
— Возьмем средние значения: чтобы накопить дефицит в 7700 ккал, человеку с весом 70 кг потребуется пройти около 190−200 тысяч шагов. Это почти 140 километров, — сказал «Газета.Ru» врач.
Но при ходьбе сгорает не только жир, но и гликоген — запасы углеводов в мышцах.
Чтобы «отработать» один эклер (350 ккал), нужно пройти около 9−10 тысяч шагов. Врач посоветовал худеть за счет разумного дефицита калорий, следить за питанием, а ходьба станет отличным дополнение к общей программе.
Рацион, который состоит только из мяса и исключает углеводы, не имеет научного обоснования и грозит серьезными проблемами. Речь идет о сбоях кишечника, обмена веществ и огромной нагрузке на почки, сообщает ОТР.
А вот увлечение низкокалорийными диетами без подготовки разрушает синтез белка. Врачи напоминают, что шпинат проектирует коллаген гораздо эффективнее, чем голодание, пишет Царьград.