Врач Цурцумия: чтобы сжечь 1 килограмм жира, нужно пройти 200 тысяч шагов

В среднем человек сжигает около 0,04 ккал на один шаг, все зависит от веса, роста, темпа и рельефа. В среднем человек с весом в 60 кг будет сжигать 30−35 ккал на 1 тыс. шагов. При весе в 80 кг этот показатель возрастет до 40−45 ккал.