Жулин назвал издевательством недопуск российских фигуристов на Олимпиаду

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин назвал издевательством решение не допускать российских спортсменов на чемпионат мира. Ранее такое решение было принято Международным союзом конькобежцев (ISU).
— Издеваются как могут. Как можно переломить эту ситуацию? Не знаю, — сказал Жулин Газета.ru.
Он отметил, что данное решение плохо скажется на психологическом состоянии Петра Гуменника и Аделии Петросян.
21 февраля в ISU вновь подчеркнули, что для представителей России было сделано исключение в виде Олимпийских игр, но их отстранение все еще сохраняется.
В ISU отметили, что фигуристы с российскими и белорусскими паспортами не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой союза и не могут получить соответствующие приглашения. Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Праге, пишет aif.ru.
Ранее фигуристка Аделия Петросян блистательно выступила в гала-шоу на Олимпиаде в Милане, исполнив номер под музыку Шакиры. Спортсменка, трехкратная чемпионка России, заняла шестое место в одиночном турнире, пишет Царьград. А вот Петра Гуменника на гала-концерт не пригласили.