Жулин назвал издевательством недопуск российских фигуристов на Олимпиаду

Жулин отметил, что решение негативно отразится на психологическом состоянии Гуменника и Петросян.

Источник: Комсомольская правда

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин назвал издевательством решение не допускать российских спортсменов на чемпионат мира. Ранее такое решение было принято Международным союзом конькобежцев (ISU).

— Издеваются как могут. Как можно переломить эту ситуацию? Не знаю, — сказал Жулин Газета.ru.

Он отметил, что данное решение плохо скажется на психологическом состоянии Петра Гуменника и Аделии Петросян.

21 февраля в ISU вновь подчеркнули, что для представителей России было сделано исключение в виде Олимпийских игр, но их отстранение все еще сохраняется.

В ISU отметили, что фигуристы с российскими и белорусскими паспортами не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой союза и не могут получить соответствующие приглашения. Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Праге, пишет aif.ru.

Ранее фигуристка Аделия Петросян блистательно выступила в гала-шоу на Олимпиаде в Милане, исполнив номер под музыку Шакиры. Спортсменка, трехкратная чемпионка России, заняла шестое место в одиночном турнире, пишет Царьград. А вот Петра Гуменника на гала-концерт не пригласили.