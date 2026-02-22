Зарубин: Путин поздравит россиян с 23 февраля и проведет коллегию ФСБ

Президент России Владимир Путин 23 февраля поздравит граждан с Днем защитника Отечества и вручит государственные награды военнослужащим. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
В течение недели у главы государства запланирован ряд важных мероприятий, включая традиционную коллегию ФСБ, заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, а также Форум будущих технологий. Кроме того, Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ и ряд международных контактов, передает «Вести».
В московских культурных площадках подготовили программу ко Дню защитника Отечества с кинопоказами, концертами, спектаклями, мастер-классами и спортивными мероприятиями.
Каждый четвертый россиянин считает 23 Февраля главным патриотическим праздником страны, показал опрос аналитиков холдинга ON Медиа. Большинство россиян (61 процент) собираются провести День защитника Отечества дома с семьей и друзьями, девять процентов отпразднуют его походом в кинотеатр, семь процентов выбрали концерт.