Зарубин: Путин поздравит россиян с 23 февраля и проведет коллегию ФСБ

В течение недели у главы государства запланирован ряд важных мероприятий, включая традиционную коллегию ФСБ, заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, а также Форум будущих технологий. Кроме того, Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ и ряд международных контактов, передает «Вести».

В московских культурных площадках подготовили программу ко Дню защитника Отечества с кинопоказами, концертами, спектаклями, мастер-классами и спортивными мероприятиями.

Каждый четвертый россиянин считает 23 Февраля главным патриотическим праздником страны, показал опрос аналитиков холдинга ON Медиа. Большинство россиян (61 процент) собираются провести День защитника Отечества дома с семьей и друзьями, девять процентов отпразднуют его походом в кинотеатр, семь процентов выбрали концерт.

Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
