Орел прижал гуся к земле: Белый дом опубликовал издевательскую картинку после поражения Канады в финале Олимпиады по хоккею

Белый дом отреагировал на финал Олимпиады по хоккею картинкой с орлом и гусем.

Источник: Комсомольская правда

Официальный аккаунт Белого дома в соцсети X опубликовал изображение, на котором белоголовый орлан прижимает ко льду канадского гуся. Эти птицы считаются национальными символами США и Канады, поэтому пост многие восприняли как ироничный ответ на поражение канадской сборной.

Белый дом опубликовал издевательскую картинку после поражения Канады в финале Олимпиады по хоккею.

Поводом стала победа команды США в финале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 в Милан. В решающем матче американцы обыграли Канаду со счетом 2:1 в овертайме и завоевали золото.

Публикацию связали со словами премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который ранее писал: «Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру». Заявление было сделано после одной из предыдущих побед канадцев над США.

Ранее президент США Дональд Трамп также допускал резкие высказывания в адрес Канады, заявляя, что страна зависит от Штатов, что добавило ситуации политического подтекста.

