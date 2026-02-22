Орел прижал гуся к земле: Белый дом опубликовал издевательскую картинку после поражения Канады в финале Олимпиады по хоккею

Официальный аккаунт Белого дома в соцсети X опубликовал изображение, на котором белоголовый орлан прижимает ко льду канадского гуся. Эти птицы считаются национальными символами США и Канады, поэтому пост многие восприняли как ироничный ответ на поражение канадской сборной.
Белый дом опубликовал издевательскую картинку после поражения Канады в финале Олимпиады по хоккею.
Поводом стала победа команды США в финале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 в Милан. В решающем матче американцы обыграли Канаду со счетом 2:1 в овертайме и завоевали золото.
Публикацию связали со словами премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который ранее писал: «Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру». Заявление было сделано после одной из предыдущих побед канадцев над США.
Ранее президент США Дональд Трамп также допускал резкие высказывания в адрес Канады, заявляя, что страна зависит от Штатов, что добавило ситуации политического подтекста.