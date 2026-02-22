Стала известна причина демографического кризиса в Германии: вот почему немцы не заводят детей

Более половины немцев — 55% — не решаются заводить детей из-за дороговизны жизни в стране. Только треть опрошенных (34%) считают траты на ребенка разумными. Об этом сообщает Bild.
Среди факторов, препятствующих рождению детей, большинство опрошенных (81%) назвали общую дороговизну жизни в стране, включающую арендную плату, расходы на питание и коммунальные услуги. 59% респондентов указали на высокий уровень налогов и социальных отчислений, а 58% отметили недостаток мест в детских садах.
При этом 48% немцев считают помощь семьям от государства недостаточной, 40% боятся потерять в деньгах после рождения ребенка.
Накануне KP.RU писал, что из-за антироссийских санкций ЕС экономика Германии вступила в стадию стагнации, промышленность упала на 7% за 4 года.
Кроме этого, издание Der Spiegel писало, что карьера немецкого канцлера Фридриха Мерца оказалась под угрозой на фоне давления партии.