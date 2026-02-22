В аэропортах Пензы и Саратова введён план «Ковёр»

Ранее Life.ru писал, что в промежутке с 16:00 до 20:00 по московскому времени, силами противовоздушной обороны было успешно нейтрализовано 130 украинских беспилотников самолётного типа. Из них 65 были сбиты над Брянской областью, 26 — над Московским регионом (включая 10, направлявшихся к столице), 20 — над Белгородской областью, 14 — над Калужской областью, 4 — над Тверской областью и 1 — над Тульской областью.