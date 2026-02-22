Погода в Минске на 23 февраля 2026 года: облачно и снежно

Синоптики Белгидромета и сервисы погоды единодушны в прогнозе температуры воздуха для Минска на 23 февраля: в этот день ожидается от −1 до +1 градуса. Также на улице будет облачно, ветрено — скорость восточного ветра — 3−8 м/с. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, которые будут продолжаться всю первую половину дня и до самого обеда, а затем возобновятся после 17.00 (вероятность осадков в указанные периоды времени более 90%). Возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Именно гололедно-изморозевые отложения позволили объявить погодные условия, складывающиеся в Минске в понедельник, 23 февраля, потенциально опасными.