Британский актер Арамайо получил премию БАФТА за лучшую мужскую роль

Британский актер Роберт Арамайо стал лауреатом премии Британской академии кино и телевизионных искусств, победив в категории «Лучшая мужская роль». Об этом объявили во время 79-й церемонии вручения главной британской кинопремии.
Церемония награждения проходила в лондонском центре искусств Саутбэнк. Награду 33-летнему Арамайо принесла работа в драме «Я ругаюсь» режиссера Кирка Джонса. В фильме актер сыграл молодого человека с синдромом Туретта.
