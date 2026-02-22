Ричмонд
Британский актер Арамайо получил премию БАФТА за лучшую мужскую роль

Роберт Арамайо стал лауреатом премии БАФТА за роль в драме «Я ругаюсь».

Источник: Комсомольская правда

Британский актер Роберт Арамайо стал лауреатом премии Британской академии кино и телевизионных искусств, победив в категории «Лучшая мужская роль». Об этом объявили во время 79-й церемонии вручения главной британской кинопремии.

Церемония награждения проходила в лондонском центре искусств Саутбэнк. Награду 33-летнему Арамайо принесла работа в драме «Я ругаюсь» режиссера Кирка Джонса. В фильме актер сыграл молодого человека с синдромом Туретта.

Ранее певица Леди Гага была удостоена премии «Грэмми» за песню «Abracadabra» как лучшая танцевальная поп-запись, а ее альбом «Mayhem» признан лучшим вокальным поп-альбомом года.

Также певица Билли Айлиш в этот вечер завоевала одну статуэтку «Грэмми», однако в одной из ключевых номинаций — «Песня года». Сайт KP.RU подвел итоги премии в Лос-Анджелесе.