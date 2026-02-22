БАФТА назвала победительницу в номинации «Лучшая женская роль»

На 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА), состоявшейся в лондонском центре Саутбэнк, ирландская актриса Джесси Бакли была удостоена награды как лучшая актриса.
36-летняя актриса удостоилась своей первой премии «Бронзовая маска» за исполнение роли Агнес в фильме «Хамнет» (2025) режиссера Хлои Чжао. В воскресенье эта же картина была отмечена наградой как лучший британский фильм.
Немногим ранее российский блогер Анастасия Федько стала гостьей мероприятия БАФТА, где ей удалось пообщаться с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.
Кроме этого, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Заслуженный артист Российской Федерации» актрисе Анне Якубовской.