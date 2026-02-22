Ричмонд
Нутрициолог Гусакова: в пост в женском организме возникает дефицит витамина В12

Эксперт посоветовала, как наладить сбалансированное питание в это время.

Источник: Комсомольская правда

Нутрициолог Вероника Гусакова дала советы по питанию на время Великого поста. Она посоветовала верующим активно употреблять бобовые, крупы и овощи. Важно помнить, что в каждом приеме пищи должен присутствовать растительный белок.

Белок можно получить из бобовых — это чечевица, нут, фасоль, маш, соевых — тофу, темпе, цельных злаков — гречка, киноа, овес, орехов и семян.

Источник растительного белка должен быть в каждом приеме пищи. Нехватку жиров компенсирует нерафинированное масло и авокадо, семена льда, чиа, тыквы. Заботиться о поступлении жиров на протяжении поста нужно каждодневно.

— При отказе от мяса повышается риск дефицитов железа и витамина В12, особенно у женщин, — говорит нутрицилог NEWS.ru.

Поставщиком витамина станут чечевица, шпинат, гречка, свекла, зелень и сухофрукты.

Источником витамина С — перец, киви, ягоды, квашеная капуста. Этот витамин нужен для усвоения железа. Само железо можно найти в гречке, шпинате и сухофруктах.