В Вероне стартовала церемония закрытия Олимпийских игр

А ранее впервые с 1980 года сборная Соединённых Штатов по хоккею стала олимпийским чемпионом, обыграв в финале команду Канады со счётом 2:1. Встреча завершилась в овертайме. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Болди (7-я минута) и Джек Хьюз (62). У канадцев отличился Кейл Макар (39). Для американцев это золото стало третьим в истории и первым с 1980 года, когда они сенсационно обыграли сборную СССР, а затем и Финляндию.