Мексику охватили массовые беспорядки из-за ликвидации главы наркокартеля

В нескольких штатах Мексики начались массовые беспорядки после спецоперации, в ходе которой, предположительно, был ликвидирован лидер одного из самых мощных наркокартелей страны — «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо). Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщило El Universal.

По данным издания, члены картеля заблокировали трассы, поджигают автомобили и коммерческие предприятия. Беспорядки, начавшиеся в штате Халиско и столичной зоне Гвадалахары, распространились на Мичоакан, Гуанахуато и Колиму. В Гуанахуато нападениям подверглись аптеки и круглосуточные магазины, в Мичоакане уничтожаются грузовики на ключевых магистралях. Сообщается также о стрельбе в районе аэропорта Гвадалахары.

Власти ввели дополнительные силы армии, Национальной гвардии и полиции. Губернаторы пострадавших регионов экстренно собирают оперативные штабы. Информации о пострадавших пока нет. Жителям рекомендовано не выходить на улицы, говорится в сообщении.

Еще 24 октября президент США Дональд Трамп пригрозил «убить» лиц, которые занимаются ввозом наркотиков в США. Он добавил, что для борьбы с наркотиками правительство не будет запрашивать у Конгресса страны утверждение «объявления войны» с наркокартелями. В этот же день Хегсет сообщил, что США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море.

17 декабря армия Соединенных Штатов нанесла новый удар по судну наркоторговцев в восточной части Тихого океана. Южное командование сообщило, что он был произведен в рамках операции по борьбе с наркотеррористами.

