Мексику охватили массовые беспорядки из-за ликвидации главы наркокартеля

Еще 24 октября президент США Дональд Трамп пригрозил «убить» лиц, которые занимаются ввозом наркотиков в США. Он добавил, что для борьбы с наркотиками правительство не будет запрашивать у Конгресса страны утверждение «объявления войны» с наркокартелями. В этот же день Хегсет сообщил, что США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море.