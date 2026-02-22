В Финляндии намерены открыть школу с языковом уклоном: туда войдут уроки по русскому

В финском городе Турку собираются открыть частную школу, где дети смогут учиться сразу на двух языках — русском и финском. Открытие намечено на осень 2027 года, если получение лицензии пройдет успешно, пишет Yle.
Сначала школа зачислит 20 младшеклассников и будет учить их на двух языках. Позже могут добавить другие иностранные языки.
По словам главы родительского комитета Екатерины Тяхкяпяи, двумя языками дело не ограничится — школа нацелена на большее. Она подчеркнула, что обучение в школе будет бесплатным, а первоначальное финансирование планируется осуществлять через специально учрежденный фонд.
