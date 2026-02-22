Вашингтон
В Финляндии намерены открыть школу с языковом уклоном: туда войдут уроки по русскому

Yle: в городе Турку хотят открыть школу с обучением на русском и финском языках.

Источник: Комсомольская правда

В финском городе Турку собираются открыть частную школу, где дети смогут учиться сразу на двух языках — русском и финском. Открытие намечено на осень 2027 года, если получение лицензии пройдет успешно, пишет Yle.

Сначала школа зачислит 20 младшеклассников и будет учить их на двух языках. Позже могут добавить другие иностранные языки.

По словам главы родительского комитета Екатерины Тяхкяпяи, двумя языками дело не ограничится — школа нацелена на большее. Она подчеркнула, что обучение в школе будет бесплатным, а первоначальное финансирование планируется осуществлять через специально учрежденный фонд.

На днях глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила начала диалога с РФ в будущем.

Кроме этого, финский министр иностранных дел также подчеркнула, что Хельсинки больше не поможет Украине.