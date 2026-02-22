Консульство РФ советует россиянам быть осторожными из-за беспорядков в Мексике

На фоне текущих беспорядков в Мексике гражданам России настоятельно рекомендуется избегать мест массового скопления людей и проявлять осторожность. Об этом заявил заведующий консульским отделом российского посольства в Мехико Яков Федоров.
«Даем общие рекомендации: избегать мест массового скопления людей, проявлять осторожность и держаться подальше от объектов возможного нападения», — сказал консул в интервью ТАСС.
Федоров уточнил, что пока не зафиксировано ни одного прямого обращения от россиян за помощью. Консульство внимательно следит за развитием ситуации, связанной с ростом преступности в отдельных штатах.
Ранее в Мексике в ходе спецоперации сил безопасности был уничтожен лидер одного из наркокартелей страны Немесио Осегере Сервантесе, более известный как Эль Менчо. После гибели наркобарона члены его картеля устроили массовые беспорядки.