Консульство РФ советует россиянам быть осторожными из-за беспорядков в Мексике

Российским гражданам в Мексике рекомендуют избегать массовых скоплений людей.

Источник: Комсомольская правда

На фоне текущих беспорядков в Мексике гражданам России настоятельно рекомендуется избегать мест массового скопления людей и проявлять осторожность. Об этом заявил заведующий консульским отделом российского посольства в Мехико Яков Федоров.

«Даем общие рекомендации: избегать мест массового скопления людей, проявлять осторожность и держаться подальше от объектов возможного нападения», — сказал консул в интервью ТАСС.

Федоров уточнил, что пока не зафиксировано ни одного прямого обращения от россиян за помощью. Консульство внимательно следит за развитием ситуации, связанной с ростом преступности в отдельных штатах.

Ранее в Мексике в ходе спецоперации сил безопасности был уничтожен лидер одного из наркокартелей страны Немесио Осегере Сервантесе, более известный как Эль Менчо. После гибели наркобарона члены его картеля устроили массовые беспорядки.