Что можно и нельзя делать на Прохора Весновея 23 февраля на поворотный день

Не рекомендуется посторонним рассказывать про свою жизнь. Предки верили, что подобное может перерасти в ссоры с родными людьми. Не следует одалживать соль, так как это спровоцирует финансовые сложности. Кроме того, женщинам не стоит дарить своим мужчинам ножи и часы. Подобное, как считалось, может привести к разрыву отношений или к разводу.