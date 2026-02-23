Что можно и нельзя делать на Прохора Весновея 23 февраля на поворотный день

Православная церковь 23 февраля вспоминает святого Прохора Печерского. В народе принято праздновать день Прохора. Однако существует еще одно название — Весновей. Оно возникло по причине того, что 23 февраля был поворотным днем. Это значит, что приближалась весна.
Что нельзя делать 23 февраля.
Не рекомендуется посторонним рассказывать про свою жизнь. Предки верили, что подобное может перерасти в ссоры с родными людьми. Не следует одалживать соль, так как это спровоцирует финансовые сложности. Кроме того, женщинам не стоит дарить своим мужчинам ножи и часы. Подобное, как считалось, может привести к разрыву отношений или к разводу.
Что можно делать 23 февраля.
По традиции, в указанную дату старались начать лечить болезни. Предки верили, что от них можно избавиться навсегда. Кроме того, в ночь на 23 февраля снятся точные сны.
Согласно приметам, яркий месяц предвещает про грозы. Если же на протяжении семи дней держится мороз, то март будет теплым.
