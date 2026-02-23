Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

«Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю всех граждан России, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества», — сказал верховный главнокомандующий.
Он отметил, что 23 Февраля отмечается в РФ многие десятилетия как один из самых значимых государственных праздников, который стал символом искренней народной любви к защитникам и гордости за флот и армию, а также за тех, кто посвятил жизнь службе Отчизне, надежно стоит на страже ее безопасности и суверенитета, верен воинской присяге и честно выполняет профессиональный долг.
Путин отметил, что память о каждой странице ратной летописи Отечества бережно хранится из поколения в поколение.
«Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров — наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами», — сказал президент.
Он также заявил о планах по дальнейшему укреплению армии и флота и отдельно остановился на теме единства, отметив, что в ходе спецоперации интересы страны отстаивают представители всех народов РФ. По его словам, солдаты и офицеры России — истинные патриоты, опора государства и общества, люди особой закалки и несгибаемой воли. Путин поблагодарил всех воинов России за доблестную службу и пожелал всего самого доброго их семьям, родным и близким. «Народ России с вами и верит в вас. С праздником!» — заключил президент.