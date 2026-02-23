Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Он также заявил о планах по дальнейшему укреплению армии и флота и отдельно остановился на теме единства, отметив, что в ходе спецоперации интересы страны отстаивают представители всех народов РФ. По его словам, солдаты и офицеры России — истинные патриоты, опора государства и общества, люди особой закалки и несгибаемой воли. Путин поблагодарил всех воинов России за доблестную службу и пожелал всего самого доброго их семьям, родным и близким. «Народ России с вами и верит в вас. С праздником!» — заключил президент.