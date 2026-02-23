Гороскоп на 23 февраля 2026 года

Энергия Тельца — это энергия земли и формы. Сегодня особенно важно чувствовать опору под ногами. Растущая Луна подталкивает к действиям, но не к быстрым, а к основательным, направленным на результат, который будет радовать вас долгие годы. Хорошо начинать долгосрочные проекты, вкладывать средства в недвижимость или предметы искусства, заниматься благоустройством дома и тела. Эмоции сегодня приземленные, но глубокие: мы ценим комфорт, заботу и вкусные подарки. День идеален для того, чтобы поздравить мужчин с 23 февраля, вручив что-то практичное и качественное.
Овен (21 марта — 19 апреля).
Сегодня ваша обычная импульсивность может сыграть с вами злую шутку. Луна в Тельце призывает вас сбавить обороты. Прислушайтесь к своему телу: ему нужен отдых и качественная еда. Отличный день, чтобы заняться финансовым планированием или просто пересчитать накопления — это принесет удовлетворение. В отношениях с партнерами будьте нежнее, проявляйте заботу через дела.
Чем заняться: Пересмотреть бюджет, сделать массаж, купить качественную вещь в подарок. Чем не стоит заниматься: Спонтанными тратами, конфликтами на пустом месте, физическими перегрузками. Финансовые сделки: 70% успеха (хорошо для долгосрочных вложений) Амурные похождения: 60% (чувственность высока, но есть риск показаться собственником) Карьерные свершения: 80% (успех в рутинных, но важных делах) Счастливый цвет: Изумрудно-зеленыйСчастливое блюдо: Пожарские котлеты.
Телец (20 апреля — 20 мая).
Ваш день! Луна в вашем знаке наделяет вас особой притягательностью и уверенностью. Вы сегодня — как скала: надежны, спокойны и красивы. Люди будут тянуться к вам за советом и поддержкой. Самое время заняться своей внешностью, купить что-то красивое или просто насладиться любимыми лакомствами. Энергии много, но расходуйте ее мудро.
Чем заняться: Ходить по магазинам за качественными вещами, назначать свидания, заниматься йогой. Чем не стоит заниматься: Спешить, браться за новое дело без предварительной подготовки, экономить на себе. Финансовые сделки: 90% (чутье на выгоду сегодня обострено) Амурные похождения: 85% (вы неотразимы, но немного ленивы для активных завоеваний) Карьерные свершения: 75% (хорошо доделывать старое, а не начинать новое) Счастливый цвет: Пастельно-розовыйСчастливое блюдо: Любое блюдо из картофеля с трюфельным маслом.
Близнецы (21 мая — 20 июня).
Воздушным Близнецам сегодня может быть немного скучно из-за медлительности Тельца. Однако не спешите раздражаться. Используйте этот день для того, чтобы систематизировать информацию. Луна в Тельце помогает превратить хаос мыслей в стройную структуру. Отличный день для работы с документами или написания важных писем. В отношениях не болтайте лишнего, лучше помогите партнеру по дому.
Чем заняться: Наводить порядок на рабочем столе, в документах, учиться чему-то прикладному (готовка, садоводство).Чем не стоит заниматься: Распространением сплетен, пустыми обещаниями, перелетами. Финансовые сделки: 55% (риск не заметить важных деталей в договоре) Амурные похождения: 50% (флирт может не встретить должного отклика) Карьерные свершения: 65% (ценятся конкретные результаты, а не разговоры о них) Счастливый цвет: Серо-голубойСчастливое блюдо: Сэндвич с ростбифом.
Рак (21 июня — 22 июля).
Эмоциональные Раки сегодня найдут утешение в домашних делах. Луна в Тельце — это идеальное время для того, чтобы сделать свой дом уютнее. Займитесь готовкой, выпечкой или просто переставьте мебель. Ваша интуиция сегодня подскажет, кому из близких нужна ваша забота. Это касается и коллег: проявите эмпатию, и вам ответят взаимностью.
Чем заняться: Готовить для семьи, принимать гостей (накормить их), работать с землей (комнатные растения).Чем не стоит заниматься: Впадать в ностальгию, обижаться на мелочи, давать деньги в долг (жалко будет отдавать).Финансовые сделки: 45% (эмоции могут помешать трезвому расчету) Амурные похождения: 70% (вы очень нежны и заботливы, это привлекает) Карьерные свершения: 60% (успех в делах, связанных с домом и бытом) Счастливый цвет: СеребристыйСчастливое блюдо: Яблочный штрудель.
Лев (23 июля — 22 августа).
Львам сегодня захочется красивой жизни. Энергия Тельца поддерживает вашу любовь к роскоши, но предостерегает от показухи. Покупайте то, что действительно прослужит долго: дорогие часы, качественную кожаную вещь или ювелирное украшение. На работе вы можете взять на себя роль лидера в финансовом вопросе. В любви будьте щедры на комплименты.
Чем заняться: Инвестировать в свою внешность, ходить в рестораны высокого уровня, заниматься с детьми творчеством. Чем не стоит заниматься: Играть в азартные игры, рисковать репутацией ради сиюминутной славы. Финансовые сделки: 85% (удачны покупки предметов роскоши и искусства) Амурные похождения: 80% (вы щедры и страстны, партнер это оценит) Карьерные свершения: 70% (хорошо для переговоров с начальством о повышении зарплаты) Счастливый цвет: ЗолотойСчастливое блюдо: Мясо, запеченное с сырной корочкой.
Дева (23 августа — 22 сентября).
Девы, сегодня ваш внутренний перфекционист будет требовать идеального порядка. Луна в Тельце усиливает ваше стремление к чистоте и структуре. Самое время для наведения порядка во всех сферах жизни: от гаража до рабочего компьютера. Внимательно относитесь к деталям в документах. Это хороший день для заботы о здоровье: сходите в баню или на СПА-процедуры.
Чем заняться: Генеральной уборкой, сортировкой вещей, походами к врачу, диетой. Чем не стоит заниматься: Критиковать близких за непрактичность, переутомляться. Финансовые сделки: 95% (аналитический ум сегодня на высоте) Амурные похождения: 40% (к партнеру может быть слишком много требований) Карьерные свершения: 90% (блестяще выполните любую кропотливую работу) Счастливый цвет: ХакиСчастливое блюдо: Овощное рагу.
Весы (23 сентября — 22 октября).
Весы сегодня почувствуют острую потребность в гармонии и красоте вокруг. Луна в Тельце — знаке вашего партнера, поэтому день идеален для романтических свиданий и поиска компромиссов в паре. Отправляйтесь в художественную галерею, на концерт классической музыки или просто устройте эстетичный ужин при свечах. В делах старайтесь избегать неоднозначных ситуаций.
Чем заняться: Украшать пространство, мириться с партнером, посещать культурные мероприятия. Чем не стоит заниматься: Судиться, участвовать в тендерах, принимать некрасивые подарки. Финансовые сделки: 60% (важно эстетическое удовольствие, а не выгода) Амурные похождения: 90% (вы само очарование, день создан для любви) Карьерные свершения: 55% (сложно дается жесткая конкуренция) Счастливый цвет: ЛавандовыйСчастливое блюдо: Устрицы.
Скорпион (23 октября — 21 ноября).
Скорпионы, сегодня ваша страсть находит выход в практическом русле. Луна в Тельце активирует вашу работоспособность и умение зарабатывать. Вы сможете найти скрытые резервы или источники дохода. Отличный день для крупных покупок, особенно инструментов или техники. В интимной сфере вы будете настойчивы и изобретательны.
Чем заняться: Крупными покупками, ремонтом, сделками с недвижимостью, инвестициями. Чем не стоит заниматься: Ревновать без повода, влезать в долги ради имиджа. Финансовые сделки: 88% (чутье на «длинные» деньги) Амурные похождения: 85% (глубокая чувственность и магнетизм) Карьерные свершения: 80% (успех в финансовых операциях и расследованиях) Счастливый цвет: ГранатовыйСчастливое блюдо: Утка в ягодном соусе.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря).
Стрельцам сегодня не сидится на месте, но Телец настаивает на том, чтобы вы расширяли границы медленно и методично. Это день философских размышлений на природе. Отправьтесь за город, в лес или парк. Это зарядит вас энергией лучше любого путешествия. В общении с иностранцами будьте проще, говорите о конкретных вещах. Хороший день для оформления виз или загранпаспортов.
Чем заняться: Прогулками на природе, изучением культуры других стран (через кухню!), спортом. Чем не стоит заниматься: Идеализировать людей, разбрасываться обещаниями. Финансовые сделки: 50% (риск переоценить свои возможности) Амурные похождения: 65% (хороши отношения с иностранцами или в поездке) Карьерные свершения: 75% (успех в командировках и связях с зарубежными партнерами) Счастливый цвет: БирюзовыйСчастливое блюдо: Плов.
Козерог (22 декабря — 19 января).
Козероги, это ваш звездный час в карьерном плане, но с акцентом на материальную базу. Луна в родной вам стихии Земли дает мощную поддержку в делах, связанных с недвижимостью, строительством и крупным бизнесом. Вы сегодня как никогда прагматичны и дальновидны. Деньги любят счет — займитесь бухгалтерией. В личных отношениях цените стабильность и верность.
Чем заняться: Подводить итоги, строить планы на будущее, работать с ипотекой или кредитами. Чем не стоит заниматься: Легкомысленных трат, смены работы «с бухты-барахты».Финансовые сделки: 100% (день абсолютной финансовой стабильности) Амурные похождения: 55% (романтика уходит на второй план перед работой) Карьерные свершения: 95% (признание заслуг, укрепление статуса) Счастливый цвет: Темно-коричневыйСчастливое блюдо: Тушеная говядина с овощами.
Водолей (20 января — 18 февраля).
Водолеи сегодня могут почувствовать себя немного не в своей тарелке из-за приземленности Тельца. Однако это отличный шанс структурировать свои гениальные идеи. Записывайте всё, что приходит в голову, а потом составьте четкий план реализации. В общении с друзьями помогайте им конкретными делами, а не просто советами. Хороший день для мелкого ремонта своими руками.
Чем заняться: Работать руками, изобретать, помогать друзьям, заниматься физкультурой. Чем не стоит заниматься: Витать в облаках, ссориться с коллективом из-за денег. Финансовые сделки: 40% (идеи витают в воздухе, а деньги любят землю) Амурные похождения: 45% (риск показаться слишком отстраненным) Карьерные свершения: 60% (хорошо для работы в команде, плохо для соло) Счастливый цвет: ЭлектрикСчастливое блюдо: Попкорн.
Рыбы (19 февраля — 20 марта).
Рыбы, день обещает быть очень глубоким и интуитивным. Луна в Тельце призывает вас прислушаться к своему подсознанию. Вам могут сниться вещие сны или приходить озарения относительно того, как заработать деньги. Это время для уединения, медитации или творчества. Не игнорируйте сигналы своего тела: если оно просит отдыха — отдохните. Хороший день для благотворительности.
Чем заняться: Творчеством, медитацией, заботой о пожилых родственниках, просмотром старых фотоальбомов. Чем не стоит заниматься: Сомнительных авантюр, употребления алкоголя, выяснения отношений. Финансовые сделки: 35% (высок риск обмана из-за доверчивости) Амурные похождения: 75% (мистическая притягательность, романтика на грани фантастики) Карьерные свершения: 50% (лучше заниматься душой, а не карьерой) Счастливый цвет: Цвет морской волныСчастливое блюдо: Рыбный пирог.
Общие рекомендации для всех знаков зодиака на 23.02.2026.
Практичность превыше всего. Под влиянием Луны в Тельце любые действия должны быть направлены на получение конкретного, осязаемого результата. Мечтайте, но тут же прикидывайте, как воплотить мечту в жизнь. Забота о теле. Сегодня как никогда важно уделить внимание физическому комфорту. Носите удобную, красивую одежду из натуральных тканей, ешьте вкусную и здоровую пищу, позвольте себе расслабляющие процедуры. Тельцы любят ушами и телом — говорите партнерам приятные слова и делайте им массаж. Финансовая осмотрительность. Растущая Луна в Тельце хороша для накопления, но плоха для импульсивных трат. Если покупаете, то только то, что прослужит вам долго. Проверяйте сдачу и банковские выписки. Не торопитесь. Энергия Тельца медленная, но мощная, как у быка. Не пытайтесь переделать все дела за час. Работайте в спокойном темпе, наслаждаясь процессом. Результат превзойдет ожидания. Дарите правильные подарки. 23 февраля — мужской день. Лучший подарок в этот период — качественный, функциональный и красивый. Инструменты, гаджеты, хороший алкоголь (в меру!), кожаные аксессуары или просто вкусный ужин, приготовленный своими руками.
Заблудились в звездах: почему ваш знак зодиака может быть другим.
Эксклюзивы, смешные видео и только достоверная информация — подписывайтесь на «МК» в MAX.