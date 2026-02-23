Гороскоп на 23 февраля 2026 года

Практичность превыше всего. Под влиянием Луны в Тельце любые действия должны быть направлены на получение конкретного, осязаемого результата. Мечтайте, но тут же прикидывайте, как воплотить мечту в жизнь. Забота о теле. Сегодня как никогда важно уделить внимание физическому комфорту. Носите удобную, красивую одежду из натуральных тканей, ешьте вкусную и здоровую пищу, позвольте себе расслабляющие процедуры. Тельцы любят ушами и телом — говорите партнерам приятные слова и делайте им массаж. Финансовая осмотрительность. Растущая Луна в Тельце хороша для накопления, но плоха для импульсивных трат. Если покупаете, то только то, что прослужит вам долго. Проверяйте сдачу и банковские выписки. Не торопитесь. Энергия Тельца медленная, но мощная, как у быка. Не пытайтесь переделать все дела за час. Работайте в спокойном темпе, наслаждаясь процессом. Результат превзойдет ожидания. Дарите правильные подарки. 23 февраля — мужской день. Лучший подарок в этот период — качественный, функциональный и красивый. Инструменты, гаджеты, хороший алкоголь (в меру!), кожаные аксессуары или просто вкусный ужин, приготовленный своими руками.