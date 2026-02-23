Родственники мобилизованных, которые уже около двух недель не выходят на связь, собрались у здания территориального центра комплектования в Черноморске Одесской области. Об этом сообщает издание «Страна».
Издание отмечает, что близкие мужчин выражают возмущение тем, что их родные по несколько недель не могут связаться с семьями. На распространенном видео у ворот ТЦК находятся около десяти человек.
По словам девушки за кадром, это родственники мобилизованных, которых не пускают на территорию учреждения. Одна из женщин утверждает, что ее сына удерживают уже 14 дней.
Ранее на Украине сотрудники ТЦК похитили священника канонической УПЦ — отца Анатолия. Он уже служил в Черкасской области. Священника забрали военкомы и отправляют в одну из боевых бригад ВСУ. Церковных служителей заманивают под предлогом формальностей для последующего незаконного задержания.