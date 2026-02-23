Народный календарь. Почему 26 февраля нужно наводить порядок в доме

26 февраля православные почитают Мартиниана Палестинского — покровителя семейных уз и усмирителя плотских страстей. Согласно преданию, Мартиниан был очень красив, но в возрасте 18 лет он решил стать отшельником и не поддаваться плотским соблазнам. В народе эту дату прозвали Мартинианов день, или Светлый день.
В этот день было принято молиться Мартиниану-угоднику с просьбой о защите от искушений. Также 26 февраля люди старались не планировать покупки, не брать и не давать взаймы, а также не ругаться.
Женщинам в этот день запрещалось заниматься рукоделием — те, кто будут прясть или шить, могут получить себе проблемы со здоровьем и даже слепоту. Также люди старались 26 февраля наводить в своем доме порядок — считалось, что это привлечет счастье в дом.
Приметы погоды:
Пение птиц предвещает раннюю весну, а ясное небо — морозы.
Если на Мартиниана тает снег, то весна придет дружная.
День пасмурный — значит весна будет долгой и холодной.
Именины отмечают: Павел, Зоя, Светлана, Гавриил, Евгений, Артемий, Василий, Анна, Михаил, Вера, Владимир, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Николай, Семен, Степан, Тимофей.