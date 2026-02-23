Собянин: в Москве 23 Февраля парковка будет бесплатной

День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. Впервые проведен в 1919 году как годовщина создания Красной армии, в 1923 году официально установлен приказом Революционного военного совета Республики как «День Красной Армии и Флота», в 1946 году переименован в «День Советской Армии и Военно-Морского флота». Теперь — День воинской славы РФ, отмечается в соответствии с ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года, в соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем. Приурочен к годовщине начала набора добровольцев в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (1918).