За слова ответил: Сергей Женовач сделал «Иванова» молчуном

С первых секунд понятно, что хрестоматийного Чехова не будет. Перед черным занавесом горит одинокая свеча. Это не бытовой пролог, а почти заупокойный чин. Спектакль открывают две гигантские черные крысы, внезапно продирающиеся через зрительный зал на сцену. Грызуны — отсылка к другому спектаклю Женовача, «Лабардан-с» по гоголевскому «Ревизору». Ближе к финалу Лебедев (Андрей Шибаршин) в разговоре с дочкой Шурочкой (Алена Семенова / Анна Саркисова) еще вспомнит о них: «У Гоголя две крысы сначала понюхали, потом ушли. А ты, не понюхавши, на меня набросилась».