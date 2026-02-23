Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, назвав этот праздник символом гордости за российские армию и флот.
«Сердечно поздравляю всех граждан России, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днём защитника Отечества», — сказал Путин в видеообращении.
Президент отметил, что эта дата уже многие десятилетия отмечается в России как один из самых значимых государственных праздников.
«Он стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг», — продолжил глава государства.
Он подчеркнул, что россияне из поколения в поколение бережно хранят память о каждой странице ратной летописи Отечества.
«Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами», — добавил Путин.