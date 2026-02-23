Генерал Волков проявил отвагу при захвате плацдарма врага на левом берегу Вислы

«Командир 91-го стрелкового Краснознаменного корпуса генерал-майор Волков еще на подходе к реке Висле выбросил сильные передовые отряды, коим удалось в результате смелых и ожесточенных боев овладеть небольшим участком на западном берегу р. Висла. Был достигнут большой темп форсирования под сильным огнем обороны противника и под непрерывными массированными ударами с воздуха. Лично генерал-майор Волков в этих боях проявил твердость и волю к достижению поставленных задач, отличные качества организатора и руководителя общевойскового боя и личную отвагу и храбрость», — отмечено в наградном листе на присвоение генерал-майору Волкову звания Героя Советского Союза.