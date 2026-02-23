Генерал Волков проявил отвагу при захвате плацдарма врага на левом берегу Вислы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Участник четырех войн генерал-майор Федор Волков в июле 1944 года проявил личную отвагу при овладении плацдармом врага на левом берегу Вислы. Об этом говорится в новом проекте Минобороны России «В едином строю ковали Победу».
В нем рассказывается, в частности, о Федоре Андреевиче Волкове — одном из представителей коренного малочисленного ижорского народа, чья уникальная судьба вобрала в себя все ключевые конфликты первой половины XX века: Первую мировую, Гражданскую, советско-польскую и Великую Отечественную войны. Волков стал одним из немногих военачальников, заслуживших высшие награды императорской России и Советского Союза.
Особый вклад Волков внес в ходе Белорусской стратегической наступательной операции летом 1944 года. Действуя в составе 69-й армии 1-го Белорусского фронта, его корпус с ходу форсировал реки Западный Буг и Вепш, освободил польский город Хелм, 31 июля 1944 года стремительно форсировал Вислу южнее Пулав и захватил стратегически важный плацдарм на левом берегу реки.
«Командир 91-го стрелкового Краснознаменного корпуса генерал-майор Волков еще на подходе к реке Висле выбросил сильные передовые отряды, коим удалось в результате смелых и ожесточенных боев овладеть небольшим участком на западном берегу р. Висла. Был достигнут большой темп форсирования под сильным огнем обороны противника и под непрерывными массированными ударами с воздуха. Лично генерал-майор Волков в этих боях проявил твердость и волю к достижению поставленных задач, отличные качества организатора и руководителя общевойскового боя и личную отвагу и храбрость», — отмечено в наградном листе на присвоение генерал-майору Волкову звания Героя Советского Союза.