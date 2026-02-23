Старший сержант Камзараков в июне 1944-го первым ворвался на высоту «Сердце»

В нем рассказывается, что кумандинец Дмитрий Константинович Камзараков в 1939 году был призван в Красную Армию, с сентября 1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Трижды был ранен, но каждый раз возвращался в строй. В боях на Западном фронте 9 февраля 1944 года старший сержант Камзараков проявил исключительную отвагу. Когда в бою за белорусскую деревню Старинцы Витебского района выбыл из строя командир отделения, Дмитрий заменил его и вместе с бойцами в числе первых ворвался в населенный пункт. За этот подвиг он был награжден медалью «За отвагу».