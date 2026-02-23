Старший сержант Камзараков в июне 1944-го первым ворвался на высоту «Сердце»

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Старший сержант Дмитрий Камзараков в июне 1944 года при форсировании реки Проня в Могилевской области первым ворвался на высоту «Сердце» и вступил в штыковую схватку с врагом. Об этом говорится в новом проекте Минобороны России «В едином строю ковали Победу».
В нем рассказывается, что кумандинец Дмитрий Константинович Камзараков в 1939 году был призван в Красную Армию, с сентября 1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Трижды был ранен, но каждый раз возвращался в строй. В боях на Западном фронте 9 февраля 1944 года старший сержант Камзараков проявил исключительную отвагу. Когда в бою за белорусскую деревню Старинцы Витебского района выбыл из строя командир отделения, Дмитрий заменил его и вместе с бойцами в числе первых ворвался в населенный пункт. За этот подвиг он был награжден медалью «За отвагу».
В первый день Белорусской наступательной операции — 23 июня 1944 года, части 222-й стрелковой дивизии прорывали оборону противника восточнее Могилева. В районе города Горки Могилевской области бойцам предстояло форсировать реку Проня. В этом сражении выбыл из строя командир взвода, и старший сержант Камзараков принял командование на себя.
«В наступательных боях с 23 июня 1944 года, начиная с прорыва сильно укрепленной обороны противника на реке Проня, тов. Камзараков показал себя храбрым и мужественным защитником Родины, умело водил свой взвод в наступление против гитлеровцев, личным примером воодушевляя бойцов на боевые дела. При форсировании реки Проня тов. Камзараков первый ворвался на выс. “Сердце” и в штыковой схватке в траншеях противника лично заколол пять немцев. За время боев взводом Камзаракова, благодаря его умелому руководству и показом личного героизма и бесстрашия, уничтожено более 150 и взято в плен 73 гитлеровцев», — говорится в наградном листа на присвоение Камзаракову звания Героя Советского Союза.
В Минобороны рассказали, что старший сержант Камзараков дошел до Литвы. 23 августа 1944 года в ожесточенных боях за литовский город Вилкавишкис Дмитрий Константинович погиб смертью храбрых. Город несколько раз переходил из рук в руки, но в итоге был освобожден войсками Красной Армии. Герой похоронен на воинском кладбище в Вилкавишкисе.