Нанайский охотник-разведчик сеял панику в тылу гитлеровцев

«Тов. Пассар на фронте Отечественной войны с августа 1941 года. За время пребывания на фронте тов. Пассар прославился как отважный разведчик. Он 12 раз ходил на выполнение сложных боевых заданий командования по разведке, за что в наступательных боях 1943 года тов. Пассар награжден медалью “За отвагу”, — подчеркивается в документах на награждение разведчика орденом Красной Звезды.