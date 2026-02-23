Нанайский охотник-разведчик сеял панику в тылу гитлеровцев

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Старший сержант Александр Пассар прославился на фронте как отважный разведчик, который за годы Великой Отечественной войны совершил десятки дерзких рейдов в тыл врага, сея панику среди гитлеровцев. Об этом говорится в новом проекте Минобороны России «В едином строю ковали Победу».
В нем отмечается, что командир отделения пешей разведки Александр Падалиевич Пассар является единственным представителем коренного малочисленного народа нанайцев, удостоенный звания Героя Советского Союза. За годы войны Пассар совершил десятки дерзких рейдов в тыл врага, добывая ценные сведения о расположении войск противника, количестве техники и укреплений. Его отделение неоднократно захватывало «языков» для допроса, уничтожало огневые точки и склады противника, нарушало коммуникации гитлеровцев, сея панику в их тылу.
«Тов. Пассар на фронте Отечественной войны с августа 1941 года. За время пребывания на фронте тов. Пассар прославился как отважный разведчик. Он 12 раз ходил на выполнение сложных боевых заданий командования по разведке, за что в наступательных боях 1943 года тов. Пассар награжден медалью “За отвагу”, — подчеркивается в документах на награждение разведчика орденом Красной Звезды.
В архивных материалах ведомства также отмечается, что за период с июня 1942 по июнь 1944 года Пассар имеет на своем счету 26 «языков», уничтожил в рукопашном бою более 100 гитлеровцев, восемь раз доставлял ценные документы — карты с обстановкой противника.
«Трижды был ранен во время боевых операций. Выдающиеся его подвиги при взятии контрольных пленных через реки Угра, Десна, Сож, Днепр и Березина, где Пассар — искусный нанайский охотник — показал истинное мастерство форсирования рек и внезапность захвата пленных», — указывается в документе.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство старшему сержанту Александру Падалиевичу Пассару было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».