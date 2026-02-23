Современное поколение воинов достойно продолжает традиции, заявил Путин

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Представители всех народов России сегодня плечом к плечу героически отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении поздравил россиян с Днём защитника Отечества.
«Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками. И сегодня, в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы России представители всех народов нашей огромной страны», — заявил Путин.
Президент напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России.
«Мы чтим эту священную сплоченность и знаем, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие бессмертные победы», — подчеркнул он.