Современное поколение воинов достойно продолжает традиции, заявил Путин

Путин: представители всех народов России отстаивают интересы страны в ходе СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Представители всех народов России сегодня плечом к плечу героически отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в видеообращении поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

«Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками. И сегодня, в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы России представители всех народов нашей огромной страны», — заявил Путин.

Президент напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России.

«Мы чтим эту священную сплоченность и знаем, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие бессмертные победы», — подчеркнул он.