Эвенк Увачан первым проложил связь через Днепр

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Эвенк Иннокентий Увачан был первым, кто проложил связь через Днепр в годы Великой Отечественной войны, под непрерывным огнем устранял порывы и помогал командованию в управлении полком, что дало возможность удержать занятый рубеж в 1943 году. Об этом говорится в новом проекте Минобороны России «В едином строю ковали Победу».
Иннокентий Увачан был повозочным роты связи 276-го гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии, красноармейцем гвардии. Боевой путь связиста Увачана начался осенью 1942 года под Сталинградом. Отмечается, что он героически воевал на Сталинградском, Воронежском и Степном фронтах, но особенно отличился при форсировании Днепра — именно тогда он совершил подвиг, за который был удостоен звания Героя Советского Союза.
3 октября 1943 года на правом берегу Днепра 1-й и 3-й батальоны были отрезаны от командного пункта полка. Командованием была поставлена задача восстановить связь с батальонами любой ценой из-за угрозы понести большие потери. Увачан набрал 12−13 добровольцев: одному поручил тянуть кабель, а сам во главе небольшого отряда пошел на сближение с противником в сторону батальонов.
Не доходя несколько десятков метров до траншей противника, связист прорвал кольцо, обеспечил связь батальонам и вернулся к бою. Пробившись к высотке, игравшей значительную роль на этом участке, занял ее и сообщил товарищам о необходимости подкрепления.
«Связист тов. Увачан первым проложил связь через Днепр, под непрерывным огнем устранял порывы и способствовал командованию управлять боем. Благодаря установленной связи с батальонами противник был опрокинут и уничтожен, и полк принял боевой порядок. За исключительную доблесть, отвагу, сообразительность, самопожертвование и результат, который дал возможность полку удержать занятый рубеж, ходатайствую о присвоении тов. Увачану [звания] Героя Советского Союза и награждении медалью “Золотая Звезда”, — говорится в наградном листе на присвоение Увачану звания Героя Советского Союза.
В декабре 1943 года 276-й гвардейский стрелковый полк вел ожесточенные бои в районе села Недайвода Днепропетровской области УССР, где и погиб связист Увачан. Он стал единственным эвенком, удостоенным звания Героя Советского Союза.