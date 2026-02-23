Эвенк Увачан первым проложил связь через Днепр

Иннокентий Увачан был повозочным роты связи 276-го гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии, красноармейцем гвардии. Боевой путь связиста Увачана начался осенью 1942 года под Сталинградом. Отмечается, что он героически воевал на Сталинградском, Воронежском и Степном фронтах, но особенно отличился при форсировании Днепра — именно тогда он совершил подвиг, за который был удостоен звания Героя Советского Союза.