Коростелёв с Непряевой на плечах растрогал мир на закрытии Олимпиады

Что касается спортивной составляющей, для самого Коростелёва Олимпиада сложилась не столь радужно, как хотелось бы. Медалей в копилку он добавить не сумел, остановившись в шаге от пьедестала — пятое место в гонке на 50 километров стало его итоговым результатом. Однако, несмотря на отсутствие наград, запомниться болельщикам спортсмен смог благодаря искреннему жесту в сторону коллеги.