Российский экипаж МКС поздравил всех военных с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские космонавты Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили всех российских военнослужащих с Днем защитника Отечества, запись их обращения опубликовал «Роскосмос».
«Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил Российской Федерации! Мы, космонавты “Роскосмоса” Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, поздравляем вас с Днем защитника Отечества!», — сказал Кудь-Сверчков.
По его словам, сегодня космонавты чествуют людей, связавших свою жизнь с военным служением Родине и вставших на защиту рубежей и национальных интересов России.
«Выражаем вам нашу искреннюю благодарность за героизм, мужество и верность долгу!», — подчеркнул Кудь-Сверчков.
Микаев же отметил, что благодаря неустанному труду военнослужащих граждане России могут спокойно жить и работать, зная, что они под надежной защитой российских военных.
«Профессионализм, сила духа и самоотверженность всегда отличали наших воинов. И сегодня вы вновь демонстрируете на службе свои лучшие профессиональные и человеческие качества», — добавил он.
Федяев, в свою очередь, подчеркнул, что люди, выбравшие военную службу, доказали, что слова «Родина» и «Честь» для них не пустой звук.
«Ведь благородство и преданность делу российских солдат, прапорщиков и офицеров служат примером для многих поколений. Мы поздравляем всех, кто носил и носит военную форму, с праздником. Желаем всегда возвращаться домой с победой, крепкого здоровья и успехов вам — нашим героям», — сказал космонавт.