Бейрут претендует на рекорд Гиннесса с самым большим столом для ифтара

Ужин разговения, проведённый в священный для мусульман месяц Рамадан в Бейруте, стал крупнейшим в мире и намерен войти в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает ливанская газета An-Nahar.
По информации издания, мероприятие прошло под патронажем премьер-министра Ливана Навафа Салама и собрало более 5700 постящихся из различных регионов и социальных групп. Ужин был организован Ливанской общественной ассоциацией в выставочном центре «Биэль», расположенном на набережной Бейрута.
На ужине за одним столом собрались не только ливанские, но и палестинские сироты, а также волонтёры из школ, университетов и общественных организаций. Это событие стало символом единства и солидарности среди людей, разделяющих священный месяц Рамадан.
Фида Суэйд, представительница ассоциации «Аджиална», отметила, что организация реализует благотворительные инициативы по всему Ливану. Она подчеркнула, что цель этого года — объединить весь Ливан, с востока до запада и с севера до юга, за одним столом, чтобы продемонстрировать единение ливанского народа.
Ужин разговения (ифтар) — это традиционное мероприятие для мусульман, которое проходит во время месяца Рамадан. Оно символизирует окончание дневного поста и объединяет людей за общим столом. Мероприятия подобного рода способствуют укреплению социальных связей и взаимопомощи в обществе.
