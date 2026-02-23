Бейрут претендует на рекорд Гиннесса с самым большим столом для ифтара

Фида Суэйд, представительница ассоциации «Аджиална», отметила, что организация реализует благотворительные инициативы по всему Ливану. Она подчеркнула, что цель этого года — объединить весь Ливан, с востока до запада и с севера до юга, за одним столом, чтобы продемонстрировать единение ливанского народа.