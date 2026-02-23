Атмосферные русские детективы: топ-14 фильмов всех времён, которые вы могли пропустить

Ленинград, конец 80-х. Трое парней получают билет в большое будущее — и он сразу оказывается с трагическим отливом. Дима Васильев, сын генерала КГБ, готовился к заброске за границу, но после одного неловкого прокола сослан в рутинную слежку за иностранцами. И теперь он просто топчет мостовую и думает: туда ли свернул? Паша Иванов вернулся с погранслужбы и по чистой случайности завалил банду грабителей — за это его и пригрели органы: теперь таскается за первыми лицами города, охраняя их от пуль и нервных срывов. Володя Наумов приехал в Питер за девушкой, а попал на «Ленфильм» с приставкой «искать врагов среди кинематографистов и пресекать идеологические диверсии». Трое, у каждого своя правда и своя служба. И все в одной системе, которая не прощает ошибок.