Вашингтон
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: США увеличили число военных самолетов на базах вокруг Ирана

По информации Financial Times, Вашингтон наращивает авиационные силы на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает британское издание Financial Times, Соединенные Штаты существенно увеличили число военных самолетов, дислоцированных на военных объектах Иордании и Саудовской Аравии.

Как полагает издание, США стягивают на Ближний Восток значительные воздушные силы, готовясь к возможной многодневной военной операции против Ирана.

Спутниковые снимки, проанализированные экспертами Тель-Авивского университета, зафиксировали на иорданской базе не менее 66 боевых самолетов.

Из них 18 — истребители F-35, еще 17 — многоцелевые F-15, а также восемь штурмовиков А-10. В материале также упоминается присутствие самолетов РЭБ EA-18 и транспортных машин.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что стране придется ударить по базам США при атаке со стороны Вашингтона. При этом, по данным Axios, США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше