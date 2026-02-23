FT: США увеличили число военных самолетов на базах вокруг Ирана

Как сообщает британское издание Financial Times, Соединенные Штаты существенно увеличили число военных самолетов, дислоцированных на военных объектах Иордании и Саудовской Аравии.
Спутниковые снимки, проанализированные экспертами Тель-Авивского университета, зафиксировали на иорданской базе не менее 66 боевых самолетов.
Из них 18 — истребители F-35, еще 17 — многоцелевые F-15, а также восемь штурмовиков А-10. В материале также упоминается присутствие самолетов РЭБ EA-18 и транспортных машин.
В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что стране придется ударить по базам США при атаке со стороны Вашингтона. При этом, по данным Axios, США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля.