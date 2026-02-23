За визу в Египет придется платить больше: на сколько увеличится стоимость в марте

С 1 марта стоимость въездной визы в Египет увеличится с 25 до 30 долларов. Об этом сообщает Cairo 24 со ссылкой на Палату туристических компаний и агентств.
«Палата туристических компаний и агентств объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда», — говорится в материале.
Издание уточняет, что речь идет об однократной визе, цена которой с 1 марта повысится с 25 до 30 долларов. Стоимость многократной визы останется прежней — 60 долларов.
Ранее Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о полной отмене виз для граждан обеих стран. Документ был подписан в рамках Российско-Саудовского делового форума в Эр-Рияде.
Как писал KP.RU, с 13 декабря 2025 года для граждан России начал действовать безвизовый режим с Иорданией. Находиться в стране можно до 30 дней. Аналогичные правила распространяются на иорданцев.