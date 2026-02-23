Дмитрий Шепелев рассказал, что сын становится капризным в присутствии мамы

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что его сын ведёт себя по-разному в зависимости от того, находится ли рядом один или оба родителя. Об этом он написал в своём Telegram-канале. По его словам, наедине с ним ребёнок самостоятельно ест, одевается, чистит зубы и читает книги. Однако при маме поведение меняется, появляются жалобы и капризы.