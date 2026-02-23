В Вероне прошла манифестация против Олимпийских игр

На данный момент в Вероне проходит церемония закрытия XXV Олимпийских игр в амфитеатре «Арена ди Верона». Впервые в истории зимних Олимпийских игр два олимпийских котла будут погашены одновременно в двух городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. После этого олимпийский флаг будет спущен и официально передан принимающей стороне Игр 2030 года.