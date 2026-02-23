В Ростовской области на трассе «КамАЗ» насмерть сбил пешехода

Госавтоинспекция региона обратилась ко всем пешеходам с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасности. Передвигаться разрешено только по тротуарам, а переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам. Особое внимание в ведомстве акцентируют на важности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, которые делают человека заметным для водителей и позволяют значительно снизить риск наезда.