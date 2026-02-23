В Ростовской области на трассе «КамАЗ» насмерть сбил пешехода

В Ростовской области на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» под колесами грузового автомобиля погиб пешеход. Трагедия произошла вечером 22 февраля на дороге «Р-260» в Морозовском районе.
По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 42-летний водитель «КамАЗа» совершил наезд на 29-летнего пешехода, который в темное время суток находился прямо на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда медиков.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и следователи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Госавтоинспекция региона обратилась ко всем пешеходам с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасности. Передвигаться разрешено только по тротуарам, а переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам. Особое внимание в ведомстве акцентируют на важности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, которые делают человека заметным для водителей и позволяют значительно снизить риск наезда.
