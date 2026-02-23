Минобороны запускает проект «В едином строю ковали Победу»

«В Год единства народов России ко Дню защитника Отечества Минобороны России запускает проект “В едином строю ковали Победу” с рассекреченными документами из фондов центрального архива военного ведомства, повествующими о вкладе представителей разных коренных народностей и национальностей Советского Союза в Победу в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении министерства.