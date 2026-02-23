Защитников Отечества в праздничный день поздравили из космоса: подробности

Космонавты с МКС поздравили российских военных с Днем защитника Отечества. В состав экипажа вошли Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев. Соответствующее видео опубликовал «Роскосмос».
«Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил Российской Федерации! Мы, космонавты “Роскосмоса” Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, поздравляем вас с Днем защитника Отечества!» — поздравил мужчин Кудь-Сверчков.
Как отметили космонавты, сегодня их поздравления адресованы тем, кто посвятил себя защите Отечества, охране границ и обеспечению национальных интересов России.
Благодаря военным россияне могут не думать об угрозах, а просто жить и работать, подытожил Микаев. Федяев, в свою очередь, отметил, что те, кто посвятил себя военной службе, на деле доказали, что понятия «Родина» и «Честь» наполнены для них глубоким смыслом.
Накануне мужчин в День защитника Отечества поздравил президент Владимир Путин.