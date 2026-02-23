Защитников Отечества в праздничный день поздравили из космоса: подробности

Благодаря военным россияне могут не думать об угрозах, а просто жить и работать, подытожил Микаев. Федяев, в свою очередь, отметил, что те, кто посвятил себя военной службе, на деле доказали, что понятия «Родина» и «Честь» наполнены для них глубоким смыслом.