В Донецке молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту

ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту в центре Донецка, рассказал РИА Новости руководитель «Молодой гвардии Единой России» в ДНР Сергей Добровольский.
«Сегодня находимся в Донецке у мемориала “Твоим освободителям, Донбасс”. К 23 февраля растягиваем 200-метровую георгиевскую ленту… сегодня здесь присутствуют, наверное, более 250 ребят», — сказал Добровольский.
Он добавил, что данная инициатива была реализована для того, чтобы отдать дань памяти героям, которые сложили свои головы или защищают и защищали родину в разные исторические времена.
