Вашингтон
+3°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Донецке молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту

В центре Донецка молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту в центре Донецка, рассказал РИА Новости руководитель «Молодой гвардии Единой России» в ДНР Сергей Добровольский.

«Сегодня находимся в Донецке у мемориала “Твоим освободителям, Донбасс”. К 23 февраля растягиваем 200-метровую георгиевскую ленту… сегодня здесь присутствуют, наверное, более 250 ребят», — сказал Добровольский.

Он добавил, что данная инициатива была реализована для того, чтобы отдать дань памяти героям, которые сложили свои головы или защищают и защищали родину в разные исторические времена.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше