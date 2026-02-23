Юрист Крохин: взыскание долгов по ЖКХ онлайн ничего не изменит для потребителя

В России появится цифровая платформа онлайн-взыскания задолженностей по коммуналке. Планируется, что к февралю 2028 года будут приняты все законы, регулирующие данный механизм.
В настоящий момент большинства задолженностей по коммуналке взыскивается в бумажном формате, что повышает нагрузку на мировых судей и увеличивает сроки рассмотрения дел.
С появлением электронного аналога процесса повысится его прозрачность и упростятся многие задачи, в том числе, снизятся административные издержки.
Пользователям будут приходить уведомления на «Госуслугах».
Юрист и эксперт по ЖКХ Константин Крохин отметил, что онлайн-схема взыскания долгов уже существует и какой-то новизны в ней нет. Так же, как есть возможность подать иск онлайн, все возможно. Но в настоящий момент в системе дистанционного взыскания долгов есть пробел — нужно тратить время на сбор идентифицирующих признаков должника — это данные СНИЛС, паспорта.
У управляющих компаний таких данных нет, они есть только у госорганов.
— Если должник когда-то не предоставил самостоятельно такие данные, у истца их нет. Многие иски из-за этого задерживаются на несколько месяцев, пока подается запрос через тот же суд, — сказал Крохин в беседе с «Ридусом».
Он отметил, что эту проблему можно решить путем цифровизации, интегрировав ГИС ЖКХ и единую ГАС «Правосудие». Но пока о таких планах неизвестно.