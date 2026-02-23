Юрист Крохин: взыскание долгов по ЖКХ онлайн ничего не изменит для потребителя

Юрист и эксперт по ЖКХ Константин Крохин отметил, что онлайн-схема взыскания долгов уже существует и какой-то новизны в ней нет. Так же, как есть возможность подать иск онлайн, все возможно. Но в настоящий момент в системе дистанционного взыскания долгов есть пробел — нужно тратить время на сбор идентифицирующих признаков должника — это данные СНИЛС, паспорта.